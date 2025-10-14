Iran chỉ trích tuyên bố của E3 về việc nối lại đàm phán hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 13/10 cho rằng tuyên bố gần đây của Pháp, Đức và Anh (nhóm E3) về việc sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran là “thiếu thiện chí và không chân thành.”

Phát biểu tại họp báo thường kỳ, ông Baghaei cho biết Iran đánh giá tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo E3 đưa ra ngày 11/10 “chứa đựng những lập luận rập khuôn, trong đó có những nội dung không liên quan và thể hiện sự thiếu thiện chí.”

Theo người phát ngôn, nhóm E3 tuy khẳng định ủng hộ con đường ngoại giao nhưng chính họ đã khiến tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc khi “lạm dụng cơ chế giải quyết tranh chấp” trong thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Ông nhấn mạnh để được coi là “đối tác đáng tin cậy” trong đàm phán, các nước E3 cần chứng minh khả năng hành động độc lập cũng như sự nghiêm túc và năng lực ngoại giao của mình.

Trước đó, các nhà lãnh đạo E3 khẳng định quyết định kích hoạt cơ chế “snapback” hồi tháng 8, qua đó khôi phục các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran, là “đúng đắn,” đồng thời bày tỏ quyết tâm nối lại đàm phán với Iran và Mỹ nhằm đạt được một thỏa thuận toàn diện, bền vững và có thể kiểm chứng để đảm bảo Tehran không phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran đã lên án việc tái áp đặt trừng phạt này, gọi đây là hành động “bất hợp pháp và vô căn cứ”./.

Iran sẵn sàng với thỏa thuận hạt nhân “công bằng” từ Mỹ Ngoại trưởng Iran Araghchi phát biểu: “Nếu chúng tôi nhận được một đề xuất hợp lý, cân bằng và công bằng từ phía Mỹ cho các cuộc đàm phán, chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét.”