Tấn công bằng thiết bị bay không người lái gây nhiều thiệt hại tại Nga, Ukraine

Ngày 25/11, các đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái tiếp tục diễn ra tại Ukraine và Nga, gây thương vong và thiệt hại ở nhiều khu vực.

Tại Kiev, Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết lực lượng phòng không Ukraine đã hoạt động trong những giờ đầu ngày để đối phó một đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lái và “có thể” là tên lửa hướng vào thủ đô.

Ông xác nhận một tòa nhà dân cư ở quận Pechersk, thuộc khu vực trung tâm thành phố, đã bị trúng đạn.

Theo hình ảnh được lan truyền trên các kênh không chính thức, một phần tòa nhà đã bốc cháy. Ông Klitschko cho biết thêm các vụ tấn công đã gây gián đoạn nguồn điện và nước ở một số khu vực tại Kiev.

Trong khi đó, tại miền Nam nước Nga, nhiều tỉnh và thành phố gồm Rostov, Taganrog, Krasnodar, Novorossiysk, Kabardinka, Petrushino, Veselo-Voznesenka và Myskhako báo cáo thiệt hại từ một đợt tấn công bằng thiết bị bay không người lớn quy mô lớn.

Theo hãng tin TASS dẫn thông tin từ Trung tâm ứng phó khủng hoảng tỉnh Krasnodar và Thống đốc tỉnh Rostov Yuri Slyusar, 4 người đã bị thương sau một vụ nổ liên quan đến thiết bị bay không người lái.

Tại thành phố Taganrog, 1 nhà dân, 2 tòa chung cư và một kho hàng đã bị hư hại, kho hàng bốc cháy và được lực lượng chức năng xử lý.

Ở huyện Nelinovsky, 1 nhà dân tại làng Petrushino bốc cháy và tại làng Veselo-Voznesenka, 1 đường ống dẫn khí bên ngoài một nhà dân bị hư hại khiến lửa bùng phát.

Tại khu vực gần Gelendzhik, hai nhà dân ở làng Kabardinka bị thiết bị bay không người lái gây hư hại. Một người đàn ông bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng và đã được đưa vào bệnh viện địa phương.

Ở Krasnodar, mảnh vỡ thiết bị bay không người lái rơi khiến nhiều cửa kính của 2 chung cư và 1 trung tâm văn phòng bị vỡ, may mắn không có thương vong.

Tại Novorossiysk, mảnh vỡ rơi trúng 1 tòa chung cư, gây hư hại 3 căn hộ trên tầng 11 và 12, trong đó một phòng bốc cháy nhưng nhanh chóng được dập tắt.

Ở một khu vực khác của thành phố, mảnh vỡ rơi xuống một khu vực cây xanh, sóng xung kích làm vỡ kính của một quán ăn gần đó, may mắn không có ai bị thương.

Một tòa chung cư tại Myskhako, gần Novorossiysk, cũng bị mảnh vỡ thiết bị bay không người lái rơi trúng nhưng không ghi nhận thương vong.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong khoảng thời gian từ 14h đến 20h ngày 24/11 (giờ địa phương), các đơn vị trực chiến phòng không đã bắn hạ tổng cộng 40 thiết bị bay không người lái, trong đó có 14 thiết bị ở vùng thủ đô Moskva.

Thị trưởng Moskva Sergey Sobyanin cũng thông báo lực lượng phòng không đã ngăn chặn 1 thiết bị bay không người lái tấn công thủ đô và các đội ứng cứu khẩn cấp đang xử lý khu vực nơi mảnh vỡ rơi xuống./.

