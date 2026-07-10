Trực tiếp Pháp-Maroc 2-0: Mbappe và Dembele liên tiếp lập công

Sau 1 tiếng đồng hồ bế tắc, Kylian Mbappe và Dembele đã thay nhau ghi bàn để giúp Pháp dẫn trước Maroc 2-0 ở trận tứ kết World Cup 2026.
77': Mbappe và Kone được rút ra để nhường chỗ cho Mateta và Zaïre-Emery.
72': Maroc giờ buộc phải chơi dâng cao để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, đây là nhiệm vụ không hề dễ với đại diện châu Phi.
66': Dembele tung ra cú sút từ ngoài vòng cấm ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Pháp.
63': Issa Diop lĩnh thẻ vàng sau pha ngăn cản Mbappe.
60': Mbappe cứa lòng ghi bàn đẹp mắt giúp Pháp vượt lên dẫn trước Maroc 1-0.
56': Olise chọc khe để Mbappe băng xuống dứt điểm nhưng lại đưa bóng đi quá cao so với khung thành Maroc.
55': Doue tung ra cú sút rất căng từ cánh trái nhưng chưa thể đánh bại được thủ thành Bounou.
50': Những phút đầu hiệp 2, tốc độ của trận đấu đang được đẩy lên nhanh hơn khi các cầu thủ Maroc cũng đã bắt đầu chơi tấn công.
46': Hiệp 2 bắt đầu! Pháp là đội giao bóng.
45'+5: Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0.
45'+2: Digne dứt điểm rất căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng lại đi trúng xà ngang khung thành của Maroc.
45': Hiệp 1 có 5 phút bù giờ.
44': Hàng thủ của Maroc vẫm đang vững vàng để ngăn chặn các tình huống tấn công của Pháp.
37': Đội tuyển Pháp đang áp đảo so khi tung ra đến 10 pha dứt điểm, trong khi Maroc chưa có tình huống dứt điểm nào.
33': Dembele xử lý bóng khéo léo lừa được 2 cầu thủ Maroc rồi tung ra cú cứa lòng chân trái nhưng lại đưa bóng đi thiếu chính xác.
28': Trên chấm 11m, Mbappe không đã không thể đánh bại Bounou, lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Pháp.
25': Đội tuyển Pháp được hưởng penalty sau tình huống Mbapp bị phạm lỗi trong vòng cấm.
17': Đội tuyển Pháp vẫn đang nỗ lực tìm đường vào khung thành của Bounou, nhưng hàng thủ của Maroc chơi chắc chắn không cho cầu thủ đối phương có cơ hội thuận lợi.
14': Tốc độ của trận đấu đang diễn ra không quá cao. Maroc vẫn đang chủ động chơi phòng ngự với số đông.
7': Pháp đang là đội chủ động dâng cao chơi tấn công trong những phút đầu của trận đấu. Tuy nhiên, Pháp cũng cần dè chừng trước những tình huống phản công của Maroc.
4': Mbappe tung ra cú sút từ xa nhưng thủ thành của Maroc đã cản phá.
1': Trận đấu bắt đầu! Maroc là đội giao bóng trước.
Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Pháp khi đội bóng này thắng 4, hòa 1 và thua 1 trước Maroc.
Ở lần gặp nhất gần nhất, cách đây 4 năm tại Qatar, Pháp đã giành chiến thắng 2-0 trước Maroc để tiến vào chung kết World Cup 2022.
Pháp: Maignan - Kounde, Upamecano, Saliba, Digne - Kone, Rabiot - Dembele, Olise, Doue - Mbappe
Maroc: Bounou - Hakimi, Diop, Mazraoui, Salah-Eddine - Bouaddi, Aynaoui - Talbi, Ounahi, Khannous - Brahim Diaz