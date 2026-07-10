Trực tiếp Pháp-Maroc 2-0: Mbappe và Dembele liên tiếp lập công

Thành tích đối đầu Pháp-Maroc

Lịch sử đối đầu đang nghiêng về Pháp khi đội bóng này thắng 4, hòa 1 và thua 1 trước Maroc.

Ở lần gặp nhất gần nhất, cách đây 4 năm tại Qatar, Pháp đã giành chiến thắng 2-0 trước Maroc để tiến vào chung kết World Cup 2022.