Trực tiếp Pháp-Tây Ban Nha 0-1: Oyarzabal mở tỷ số từ chấm phạt đền

Mikel Oyarzabal đánh bại thủ thành Maignan từ chấm đá phạt 11m để ghi bàn thắng giúp Tây Ban Nha dẫn trước Pháp 1-0 ở trận bán kết World Cup 2026.
45'+6: Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 đang nghiêng về phía Tây Ban Nha.
45': Hiệp 1 có 6 phút bù giờ.
44': Pháp được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau khi trọng tài xác định Luiz phạm lỗi. Tuy nhiên, vị "Vua áo đen" người El Salvador lại thay đổi quyết định ngay sau đó.
42': Thủ thành Simon đã pha băng ra để ngăn cản Mabppe có cơ hội băng xuống dứt điểm.
38': Yamal có pha kiến tạo thuận lợi để Fabian Ruiz dứt điểm nguy hiểm nhưng đã bị hàng thủ Pháp ngăn cản thành công.
37': Cầu thủ 2 đội liên tiếp tục hiện những cú sút về phía khung thành của nhau nhưng chưa thể có bàn thắng thứ 2.
30': Đội tuyển Pháp vừa nhận bàn thua, lại phải chịu tổn thất lớn khi Saliba không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương.
Lacroix được tung vào sân để thế chỗ Saliba.
22': Từ chấm đá phạt 11m, Mikel Oyarzabal đánh bại thủ thành Maignan để ghi bàn thắng mở tỷ số 1-0 cho Tây Ban Nha.
20': Đội tuyển Tây Ban Nha được hưởng penalty sau tình huống phạm lỗi với Yamal.
16': Mbappe cò màn bứt tốc ấn tượng nhưng đã không thể vượt qua hàng thủ của Tây Ban Nha ra tung ra cú sút về phía khung thành đối phương.
11': Từ chấm đá phạt, Yamal tung ra cú sút thẳng nhưng không thể đưa bóng vượt qua hàng rào tuyển Pháp.
9': Tây Ban Nha được hưởng quả đá phạt nguy hiểm sau tình huống Rabiot phạm lỗi với Olmo.
5': Trận đấu đang diễn ra với tốc độ cao khi cả hai đội đều chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc.
1': Trận đấu bắt đầu! Tây Ban Nha giành quyền giao bóng.
Pháp: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Digne, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Olise, Barcola, Mbappe.
Tây Ban Nha: Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian, Yamal, Olmo, Baena, Oyarzabal.
Đây là trận đấu đắt giá nhất trong lịch sử, khi có giá trị thị trường lên tới 2,74 tỷ euro.
Theo ước tính, giá trị thị trường của tuyển Pháp là 1,52 tỷ euro, trong khi Tây Ban Nha là 1,22 tỷ euro.
|5/6/2025
|Tây Ban Nha 5-4 Pháp
|UEFA Nations League (Bán kết)
|9/7/2024
|Tây Ban Nha 2-1 Pháp
|EURO 2024 (Bán kết)
|10/10/2021
|Tây Ban Nha 1-2 Pháp
|UEFA Nations League (Chung kết)
|28/3/2017
|Pháp 0-2 Tây Ban Nha
|Giao hữu quốc tế
|04/9/2014
|Pháp 1-0 Tây Ban Nha
|Giao hữu quốc tế
|26/3/2013
|Pháp 0-1 Tây Ban Nha
|Pháp 0-1 Tây Ban Nha
|16/10/2012
|Tây Ban Nha 1-1 Pháp
|Vòng loại World Cup 2014
|23/6/2012
|Tây Ban Nha 2-0 Pháp
|EURO 2012 (Tứ kết)
|3/3/2010
|Pháp 0-2 Tây Ban Nha
|Giao hữu quốc tế
|6/2/2008
|Tây Ban Nha 1-0 Pháp
|Giao hữu quốc tế
Hai đội đã gặp nhau 38 lần trên mọi đấu trường. Tây Ban Nha nhỉnh hơn với 17 chiến thắng, Pháp thắng 13 trận, còn lại 8 trận hòa.