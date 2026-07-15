Trực tiếp Pháp-Tây Ban Nha 0-2: Pedro Porro nhân đôi cách biệt

Pháp-Tây Ban Nha 0-1

30': Đội tuyển Pháp vừa nhận bàn thua, lại phải chịu tổn thất lớn khi Saliba không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương.

Lacroix được tung vào sân để thế chỗ Saliba.