HLV Ruben Amorim nói gì sau thất bại của M.U tại Old Trafford?

Dù thi đấu hơn người trong hơn song Manchester United lại gây thất vọng khi để thua 0-1 trước Everton ngay trên sân nhà ở trận đấu muộn vòng 12 Premier League.

Thất bại này khiến Quỷ đỏ trải qua trận thứ ba liên tiếp không thắng, sau hai trận hòa nhọc nhằn trên sân của Nottingham Forest và Tottenham.

Tại Old Trafford, Manchester United nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng, thậm chí là thắng đậm để hy vọng chen chân vào top 4.

Mục tiêu giành 3 điểm của đội chủ nhà càng trở nên thuận lợi hơn khi Everton chỉ còn 10 người trên sân ở phút 13. Idrissa Gueye của Everton bị truất quyền thi đấu sau tình huống đánh vào mặt đồng đội Michael Keane trong cuộc cãi vã nảy lửa.

Tuy nhiên, chỉ với 10 người trên sân, Everton lại là đội chiếm thế chủ động và có bàn thắng mở tỷ số sau pha dứt điểm thành bàn tuyệt đẹp của Kiernan Dewsbury Hall ở phút 29.

Bất ngờ phải nhận bàn thua, Manchester United đẩy cao đội hình để chơi ép sân nhưng không thể tạo nên khác biệt trong quãng thời gian còn lại của hiệp 1.

Kiernan Dewsbury Hall ghi bàn thắng giúp Everton đánh bại M.U. (Nguồn: AP)

Ngay đầu hiệp 2, Ruben Amorim liên tiếp có sự điều chỉnh khi lần lượt tung Mason Mount, Diogo Dalot và Kobbie Mainoo vào sân để gia tăng sức ép. Tuy nhiên, các cầu thủ chủ nhà vẫn không thể đưa bóng vào khung thành đối phương dù tung ra đến 25 cú dứt điểm trong cả trận đấu.

Bất lực trong việc ghi bàn, Manchester United ngậm ngùi nhận thất bại chung cuộc 0-1 trước Everton dù được thi đấu hơn người trong phần lớn thời gian của trận đấu.

Trận thua này khiến đội chủ sân Old Trafford tụt xuống đứng thứ 10 khi vẫn chỉ có trong tay 18 điểm sau 12 trận đấu, kém nhóm 4 đội dẫn đầu 3 điểm.

Bên kia chiến tuyến, kết quả này giúp Everton có chiến thắng đầu tiên tại Old Trafford kể từ 2013, để vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League.

Everton cũng đang có trong tay 18 điểm và hiệu số 0 như Quỷ đỏ, chỉ chịu xếp sau đối thủ do kém hơn về số bàn thắng đã ghi được.

Amorim chỉ trích học trò

Trận thua trước Everton không chỉ khiến Manchester United trải qua trận thứ 3 liên tiếp mà còn là lần đầu tiên trong lịch sử Premier League nhận thất bại trên sân nhà khi đối thủ bị đuổi người.

Chứng kiến những gì đã diễn ra, Huấn luyện viên Ruben Amorim đã tỏ ra vô cùng thất vọng và không ngần ngại chỉ trích các học trò.

"Everton chơi hay hơn dù cho có đủ 11 người hay khi chơi thiếu người," Huấn luyện viên Ruben Amorim cho hay. "Tôi cảm nhận ngay từ phút đầu rằng cả đội chơi dưới sức. Rõ ràng là Everton xứng đáng thắng trận này."

"Đối thủ giúp sức cho Manchester United khi có người phải nhận thẻ đỏ. Đáng ra cả đội phải đẩy đối phương về phía phần sân của họ, sẵn sàng cho mọi pha chuyển đổi trạng thái. Nhưng cuối cùng chúng tôi không làm được," vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha thất vọng.

Trong bài phát biểu của mình, Huấn luyện viên Amorim đã thẳng thắn thừa nhận: "Chúng tôi còn lâu mới đạt tới đẳng cấp mong muốn, thậm chí còn chẳng đến gần mức mà một đội bóng cạnh tranh các vị trí hàng đầu phải đạt tới. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Nếu muốn chiến thắng, Manchester United phải chơi hoàn hảo. Hôm nay, chúng tôi đã không làm được."

HLV Amorim thất vọng sau thất bại. (Nguồn: AP)

Amorim cũng thừa nhận rằng ông bắt đầu lo ngại đội bóng sẽ tái diễn cảm giác u ám của mùa giải trước. Ông nói: "Tôi lo rằng mọi thứ đang quay lại cảm giác của mùa trước. Đó là điều làm tôi lo ngại nhất. Chúng tôi phải cùng nhau vượt qua, các cầu thủ đang cố gắng nhưng chúng tôi cần tốt hơn."

Trái ngược tâm trạng của Amorim, Huấn luyện viên David Moyes tỏ ra hân hoan sau khi Everton có chiến thắng ngay trên sân của Quỷ đỏ. Đáng chú ý, đây cũng là lần đầu tiên ông giành chiến thắng tại Old Trafford với tư cách huấn luyện viên đội khách sau 17 lần thất bại.

Chia sẻ với Sky Sports sau chiến thắng, David Moyes đã nói về tình huống Gueye phải nhận thẻ đỏ khi tát vào mặt đồng đội Keane. "Tôi nghĩ trọng tài cần dành nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về việc rút thẻ đỏ trong tình huống này. Tôi được biết rằng theo luật của cuộc chơi, nếu bạn tát cầu thủ của mình, bạn có thể gặp rắc rối."

"Nhưng ở khía cạnh khác nữa, tôi khá thích việc các cầu thủ của mình mâu thuẫn và khó chịu với nhau chỉ vì một tình huống hỏng ăn hoặc ai đó không làm đúng," David Moyes nói thêm./.

