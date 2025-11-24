Premier League: Arsenal 'cô đơn' trên đỉnh, M.U có cơ hội leo cao

Arsenal đã có ngày thi đấu thăng hoa để giành chiến thắng "hủy diệt" 4-1 trong cuộc đón tiếp Tottenham trên sân nhà ở trận cầu tâm điểm vòng 12 Premier League.

Eberechi Eze chính là cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất trong chiến thắng của Pháo thủ khi ba lần khiến thủ thành Guglielmo Vicario phải vào lưới nhặt bóng.

Tại Emirates, đoàn quân của Mikel Arteta tạo thế trận vượt trội so với Tottenham với thời gian kiểm soát bóng lên đến 57% và tung ra gần 20 cú dứt điểm (trong khi của Tottenham chỉ tính trên đầu ngón tay).

Sự vượt trội đó được các Pháo thủ cụ thể hóa bằng hai bàn thắng của Leandro Trossard và Eberechi Eze ở những phút cuối của hiệp 1.

Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Eberechi Eze hoàn tất cú đúp sau đường chuyền của Jurrien Timber để giúp Arsenal dẫn trước cách biệt ba bàn.

Richarlison sau đó có bàn thắng rút ngắn 1-3 cho Tottenham, mang đến sự hưng phấn cho đội khách để hy vọng ít nhất có 1 điểm rời Emirates.

Tuy nhiên, Eberechi Eze đã có ngày thi đấu thăng hoa với bàn thắng thứ ba ở phút 76 để ấn định chiến thắng tưng bừng 4-1 cho Arsenal.

Chiến thắng này giúp thầy trò ông Mikel Arteta tìm lại niềm vui sau trận hòa sốc trước Sunderland, đồng thời nối dài mạch trận bất bại trên mọi đấu trường lên con số 15.

Sau 12 vòng đấu, Arsenal đã có trong tay 29 điểm, bỏ xa các đối thủ cạnh tranh trong cuộc đua tới ngôi vương Premier League.

Ở vòng đấu này, Chelsea là đội bóng duy nhất trong nhóm "ông lớn" cạnh tranh với Pháo thủ giành được chiến thắng.

Eberechi Eze thăng hoa với cú hat-trick ở derby Bắc London.

The Blues chính là đội mở màn vòng 12 bằng chiến thắng 2-0 trên sân Burnley nhờ các bàn thắng của Pedro Neto và Enzo Fernández. Chiến thắng này giúp thầy trò ông Enzo Maresca leo lên vị trí thứ 2 với 23 điểm.

Trong khi đó, hai đội bóng được nhận định sẽ là thách thức lớn nhất của Arsenal là đương kim vô địch Liverpool và cựu vương Manchester City thì đều nhận thất bại.

Liverpool đã để thua thảm 0-3 trước Nottingham Forest ngay tại thánh địa Anfield, còn Manchester City thua 1-2 trước Newcastle United.

Những thất bại khiến Man City và Liverpool bất lợi trong cuộc đua. Đoàn quân của Pep Guardiola đã đánh mất vị trí nhì bảng và bị Pháo thủ bỏ xa đến 7 điểm.

Còn với Liverpool, họ đã để thua đến 6 trận tại Premier League mùa này, qua đó rơi xuống vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng với 18 điểm.

Eze tái hiện kỳ tích 47 năm

Eberechi Eze đã có ngày thi đấu thăng hoa nhất kể từ khi chuyển đến Arsenal, để tái hiện kỳ tích sau 47 năm tại derby Bắc London.

Cụ thể, với hat-trick vào lưới Tottenham, chân sút 27 tuổi người Anh đã tái lập thành tích ghi ba bàn trong trận derby Bắc London từng được Alan Sunderland làm được vào tháng 12/1978.

Đáng chú ý, thành tích này được Eberechi Eze lập ngay trong trận đầu tiên góp mặt ở derby Bắc London.

"Hôm nay là một ngày tuyệt vời, tôi rất vui khi đã thắng. Đây là một trận đấu đặc biệt và tôi đã cầu nguyện xin được ghi hat-trick," Eberechi Eze chia sẻ sau khi tái hiện kỳ tích. "Tôi muốn cảm ơn các đồng đội đã đồng hành với tôi, và hôm nay tôi được ghi hat-trick trong trận đấu mà cả gia đình đã đến xem."

Màn trình diễn của Eze góp công lớn giúp Pháo thủ củng cố vững chắc ngôi đầu. Tuy vậy, Huấn luyện viên Mikel Arteta vẫn tỏ ra thận trọng khi mà mùa giải còn dài phía trước.

"Giải vô địch quốc gia bao giờ cũng khó khăn vì mỗi trận lại có thách thức khác nhau. Khoảng cách giữa thắng và thua rất nhỏ nhoi ở một số trận đấu và hành trình này vẫn còn dài," Mikel Arteta chia sẻ.

Cơ hội cho Manchester United

Việc các đội bóng mạnh hầu hết không giành được kết quả tốt mang đến cho Manchester United cơ hội thăng tiến trên bảng xếp hạng sau khi vòng 12 Premier League khép lại.

Trước vòng đấu này, đoàn quân của Rúben Amorim đang nắm trong tay 18 điểm và có lợi thế khi được chơi trên sân nhà Old Trafford trong cuộc đối đầu Everton.

Manchester United có cơ hội chen chân vào top 4.

Everton được xem là đối thủ "ưa thích" với Quỷ đỏ trong thời gian gần đây. Manchester United bại trước Everton ở 8 cuộc đối đầu gần nhất, trong đó có đến 6 chiến thắng.

Kết quả này chắc chắn sẽ mang đến sự hưng phấn cần thiết để giúp các cầu thủ Manchester United tự tin bước vào trận đấu cuối cùng vòng 12 Premier League.

Một chiến thắng trước Everton sẽ giúp cho Manchester United có thêm 3 điểm để nâng tổng số điểm của mình lên con số 21, bằng điểm với đội bóng đang đứng thứ tư là Aston Villa.

Tuy nhiên, muốn chen chân vào top 4, đội chủ sân Old Trafford cần phải thắng cách biệt 3 bàn trước Everton./.

