Mỹ bổ nhiệm Bộ trưởng Lục quân làm Đặc phái viên về Ukraine

Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll làm đặc phái viên về Ukraine, trình bày kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm.

Ông Dan Driscoll và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Nguồn: Văn phòng Tổng thống Ukraine)
Tờ The Guardian đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll làm đặc phái viên mới của ông về Ukraine.

Hôm 21/11, báo Politico cho hay Tổng thống Trump đã cử ông Driscoll tới Ukraine để trình bày kế hoạch hòa bình gồm 28 điểm.

Theo truyền thông, ông Driscoll là bạn và bạn học cũ của Phó Tổng thống JD Vance.

Trước đó, hôm 19/11, kênh Fox News dẫn lời một quan chức quốc phòng cho biết ông Trump đã chỉ định ông Driscoll làm đặc phái viên phụ trách khởi động tiến trình hòa bình ở Ukraine.

Reuters đưa tin ông Keith Kellogg, đặc phái viên đương nhiệm về Ukraine, dự kiến từ chức vào tháng 1/2026./.

