Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện mô hình “Tổ công tác 3 trong 1”

Ngày 4/10, Công an các địa phương ở Thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức Lễ phát động cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố; triển khai mô hình Tổ công tác “3 trong 1”: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân” góp phần bảo đảm giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Tại lễ phát động của Công an phường Thủ Đức, Trung tá Đặng Quốc Tuấn, Phó Trưởng Công an phường, cho biết tình hình tội phạm ở phường thời gian qua được kéo giảm nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy không ngừng thay đổi phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Trước những thách thức đó, việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm là nhiệm vụ chính trị quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố.

Để công tác tấn công, trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao nhất, đơn vị cần đổi mới tư duy, phương pháp và hành động, bám sát nhân dân, gần nhân dân, lắng nghe nhân dân hơn nữa.

Lãnh đạo Công an phường Thủ Đức giới thiệu mô hình ứng dụng di động “SOS An ninh, trật tự CATP.HCM.” (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Đơn vị chú trọng xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thật sự vững mạnh, thực chất, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân trong nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Thông qua mô hình Tổ công tác “3 trong 1”: Lắng nghe - Tuyên truyền - Hỗ trợ người dân,” các lực lượng sẽ “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà,” lắng nghe những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người dân để nắm bắt vấn đề nổi cộm, bức xúc, mâu thuẫn để kịp thời vận động, giải quyết với phương châm “từ mâu thuẫn to thành mâu thuẫn nhỏ, từ mâu thuẫn nhỏ thành không còn mâu thuẫn.”

Các lực lượng kết hợp tuyên truyền, vận động người dân tích cực thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Thành phố và địa phương; thực hiện hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân, nhất là gia đình chính sách, hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn để “không ai bị bỏ lại phía sau.”

Để đảm bảo hoạt động hiệu quả của mô hình này, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Thủ Đức yêu cầu lực lượng Công an, Quân sự trên địa bàn tiếp tục duy trì tốt hơn nữa công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thủ Đức Trần Thị Hồng Thúy thông tin, trong đợt phát động này, Ban chỉ huy Công an phường chú trọng quản lý địa bàn vào dịp cao điểm, những vấn đề cấp bách đang đặt ra đối với nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, nhất là quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường chỉ đạo các đoàn thể phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, nhân dân tích cực hưởng ứng.

Công an phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh, hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng phần mềm di động “SOS An ninh, trật tự CATP.HCM.” (Ảnh: Linh Sơn/TTXVN)

Ngay sau buổi lễ, Công an phối hợp cùng lực lượng bảo vệ dân phố đã đến từng hộ dân, khu nhà trọ, khách sạn để tuyên truyền an ninh trật tự. Bên cạnh đó, Tổ công tác “3 trong 1” hướng dẫn người dân sử dụng ứng dụng di động “SOS An ninh, trật tự CATP.HCM” để tạo ra kênh kết nối trực tiếp, nhanh chóng, an toàn, bảo mật giữa người dân và Công an...

Cùng ngày, Công an và chính quyền phường Phú Lợi ra quân thực hiện mô hình “Tổ công tác 3 trong 1.”

Mỗi tổ công tác được phân chia theo từng tuyến hẻm, cụm dân cư, khu nhà trọ đông công nhân để “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà,” nắm thực trạng cư trú, điều kiện sinh hoạt của người dân; tiếp nhận phản ánh liên quan đến an ninh trật tự, tranh chấp dân sự, thủ tục hành chính, giấy tờ tùy thân...

Tổ công tác còn hướng dẫn trực tiếp người dân cài đặt và sử dụng các tiện ích số phục vụ phòng cháy chữa cháy, đăng ký cư trú, phản ánh vi phạm như VNeID, HELP114, Cổng dịch vụ công quốc gia, ứng dụng “SOS An ninh, trật tự CATP.HCM.”

Các trường hợp khó khăn đặc biệt như người già neo đơn, hộ không có điện thoại thông minh sẽ được cán bộ cập nhật thông tin thủ công để chuyển tuyến xử lý sau.

Trung tá Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phó Trưởng Công an phường Phú Lợi, cho biết mô hình được triển khai với mục tiêu “nắm chắc từng hộ, biết rõ từng người,” nhất là tại các khu vực đông công nhân thuê trọ, hộ kinh doanh nhỏ, các tuyến hẻm dễ xảy ra mâu thuẫn hoặc vi phạm trật tự công cộng.

Hoạt động sẽ được duy trì định kỳ, tăng cường tần suất tại các khu vực có nguy cơ phức tạp, bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận, lắng nghe, hỗ trợ kịp thời.../.

