Xu hướng các nước giàu rút khỏi nỗ lực phát triển toàn cầu

Một nghiên cứu vừa công bố cho thấy 20 quốc gia giàu nhất thế giới, trong đó có Mỹ và Nhật Bản, đang rút khỏi nỗ lực phát triển toàn cầu, nhiều nước đã cắt giảm ngân sách viện trợ và chuyển tiền qua các tổ chức cho vay đa phương.

Chỉ số Cam kết Phát triển của tổ chức tư vấn Center for Global Development (CGD) xếp hạng 38 nền kinh tế lớn dựa trên hơn 100 tiêu chí, đánh giá tác động chính sách của họ đối với các quốc gia nghèo hơn trong các lĩnh vực tài chính phát triển, đầu tư, di cư, thương mại, môi trường, y tế, an ninh và công nghệ.

Chỉ số này được CGD, tổ chức có trụ sở tại Washington, biên soạn và công bố hai năm một lần.

Thụy Điển, Đức, Na Uy và Phần Lan giữ vững vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng năm nay. Vương quốc Anh tăng hai bậc lên vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng mới nhất.

Kết quả này dựa trên dữ liệu trước khi chính phủ công bố cắt giảm 40% viện trợ, điều được dự đoán sẽ khiến nước này tụt hạng trong các lần đánh giá tiếp theo.

Mỹ tụt hai bậc xuống vị trí 28 trong báo cáo mới nhất. Tuy nhiên, xếp hạng này chưa phản ánh các khoản cắt giảm viện trợ trị giá hàng tỷ USD kể từ khi ông Donald Trump trở lại Nhà Trắng.

Chuyên gia chính sách cao cấp Ian Mitchell tại CGD cho rằng các thay đổi mà chính quyền Tổng thống Trump đang thực hiện là rất đáng kể và dự đoán Mỹ sẽ còn tụt hạng thêm.

Ông Trump đã cắt giảm mạnh ngân sách viện trợ nước ngoài của Mỹ và đóng cửa Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) hồi đầu năm. Ông sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi.

Nhiều nền kinh tế phát triển đã cắt giảm viện trợ và nguồn lực tài chính để ưu tiên chi tiêu quốc phòng./.

